مصر تدعو جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت مصر، اليوم السبت، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.



وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، إنها تتابع "عن كثب وبمزيد من الاهتمام التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال مؤخراً، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشو خلال اليومين الماضيين".

وجددت القاهرة دعوتها لجميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال إلى العمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها.

وأكدت مصر كذلك دعمها ومساندتها لكافة "الجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب"، مطالبة "جميع الشركاء بتقديم الدعم والمساندة للصومال من أجل تجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب أخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.

وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الصومال في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.