الولايات المتحدة: وقف قرار ترامب بتعليق المساعدات لإثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة أنّها لم تعد بعد الآن تحجب المساعدات المقدّمة إلى إثيوبيا، متراجعةً بذلك عن قرار اتّخذته الإدارة الأمريكيّة السابقة، غير أنّها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حلّ دبلوماسي بشأن سدّ النهضة يشمل مصر والسودان.



وفي سبتمبر(أيلول)، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصّصة لإثيوبيا التي اتُهمت بالتعنّت في وقتٍ فشلت المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سدّ النهضة.

ومن جهتها، تُعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في موقفها من مشروع السدّ الذي تعتبره مصر والسودان تهديداً وجودياً لهما، غير أنّها أشارت إلى أنّها لم تَعد تربط بين المشروع وبين المساعدات العامّة التي تُقدّمها.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة قرّرت أن تتوقّف عن ربط التعليق الموقّت لمساعدات محدّدة لإثيوبيا بالموقف الأمريكي بشأن سدّ النهضة".

وأضاف "نُواصل دعم الجهود المشتركة والبنّاءة لإثيوبيا ومصر والسودان توصّلاً إلى اتّفاق بشأن السدّ".