الحكومة الألمانية تحذف إسبانيا من قائمة المناطق شديدة الخطورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذفت الحكومة الألمانية، إسبانيا، من قائمة المناطق شديدة الخطورة اعتبارا من الأحد المقبل، بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فيها.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، الجمعة، على شبكة الإنترنت، أن وجهة العطلات المفضلة لدى الألمان (إسبانيا) ستصنف بدءا من الأحد منطقة خطر "طبيعية" فقط.

وقال المعهد إن هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لإثبات القيام بعمل فحص تكون نتيجته سلبية للعائدين من إسبانيا إلى ألمانيا.

وأضاف المعهد أنه مع ذلك يجب أن يخضع المسافر للاختبار بعد 48 ساعة من دخوله ألمانيا، كما يظل الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام ساريا، ولا يمكن التحرر منه إلا بعد 5 أيام من خلال اختبار آخر.

وتحسن وضع كورونا في إسبانيا بشكل ملحوظ منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد قيود صارمة على حرية التنقل والتجمع.

وصل عدد الإصابات الجديدة بين كل 100 ألف شخص في إسبانيا إلى 111 شخصا خلال الأيام السبعة الأخيرة.

ورغم أن هذا العدد يمثل ضعف الإصابات في ألمانيا (57 لكل مائة ألف) إلا أنه أقل من الحد الأقصى البالغ 200 حالة لكل مائة ألف في المناطق عالية الخطورة.