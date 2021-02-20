"طيران أبوظبي" يشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تشارك "طيران أبوظبي" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2021" الذي تنطلق فعالياته غداً الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك لاستعراض تجاربها وخبراتها والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والتقنيات في مجال صناعة الطائرات المروحية.



وقال رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي نادر أحمد الحمادي إن "معرض آيدكس أسهم على مدى السنوات الماضية في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والتي تشكل قطاعاً مهماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات تحقيقاً لخطة مئوية الإمارات 2071 في تنويع مصادر الدخل، وتطوير القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية وفي تعزيز الصناعات المحلية غير النفطية من خلال استقطاب كبريات الشركات المتخصصة في تقنيات وخدمات الدفاع والأمن الجوي والبري والبحري، الأمر الذي انعكس إيجابياً على الصناعات المحلية غير النفطية.

وأضاف الحمادي أن "الإمارات تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في مجال صناعة الطيران بفضل الرؤى الصائبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بإرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات الهادفة، إضافة إلى اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن، ومواصلة تفعيل الابتكار وجعل قطاع الطيران مكوناً استراتيجياً وداعماً للنمو الاقتصادي في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة".

وقال الحمادي إن "مشاركة طيران أبوظبي في آيدكس 2021 تأتي لأهمية الاطلاع على آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاع، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات شركة طيران أبوظبي بامتلاك الخبرة، حيث سيتيح الحدث لطيران أبوظبي المشاركة مع الشركات الإقليمية والدولية وإمكانية إقامة شراكات جديدة من شأنها أن تسهم في تقديم خبراتها ومهاراتها وتجاربها للعالم، خاصة أن صناعة الطائرات المروحية تلعب دوراً مهماً في نمو وتطور القطاعات والعسكرية والمدنية و الطبية الترفيهية في المنطقة، ويمهد الطريق للنمو والتطوير المستمر في هذه الصناعة.