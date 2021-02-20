السيسي لرؤساء المحاكم الإفريقية: «دساتير بلادنا يجب أن تواكب التحديات والتطورات»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع."

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة.

ودعا الرئيس السيسي كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا، مشدداً على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

وأضاف السيسي أن التحول الرقمي يمثل تحدي كبير للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلباً على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، مشيراً الى أن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتم حديثه قائلا: تحيا مصر وتحيا افريقيا.

وشهدت القاهرة اليوم، السبت، انطلاق المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، بمشاركة 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.