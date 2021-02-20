كيف ردت ابنة صدام حسين «رغد» حول وجود شقيق لها مختبئ.. والإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها؟

الشارقة - اميمة ياسر - نفت رغد صدام حسين في حديثها بالحلقة الخامسة من سلسلة اللقاءات الحصرية، التي تجريها العربية، حقيقة وجود شقيق لها، ولكنه يختبئ بعيدًا عن الأنظار.

وقالت إن عائلتها عانت كثيرًا من الشائعات في هذا الشأن.

وتناولت في الحلقة الخامسة العلاقة الخاصة التي جمعت بين أسرتها وبين أسرة عزة الدوري، وتحدثت عن مواقف إنسانية كثيرة جمعتهما، مؤكدة أن عائلتها اختبأت عندهم لدى هروبهم من العراق. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ودافعت ابنة صدام حسين عن الإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها، وقالت: "أي إنسان يخطئ يُحاكم وفق القانون العراقي، والقانون العراقي فيه فقرات للإعدام".

ونفت أي دور لها في دعم أي أعمال عنف في العراق، معتبرة أن وضعها على قائمة من 60 شخصا دعموا الإرهاب في العراق ومذكرة توقيف بحقها جاء رداً على دفاعها عن والدها، وقالت: "كنت شوكة في إصبعهم".

ورفضت رغد صدام حسين أن تتحدث عن أحفاد صدام حسين، وإمكانية ممارسة دور سياسي لهم، وقالت: "العائلة تعبت كثيراً حتى استقرت وليس لي الحق في كشف خصوصيتهم".