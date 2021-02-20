شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تنسيقية شباب الاحزاب وويليس تاوز لتطوير الأعضاء وتأهيلهم للمناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.

ووفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه اليوم السبت فى القاهرة تقوم شركة ويليس تاورز واتسون بتصميم وتقديم اختبارات متخصصة فردية لكل أعضاء التنسيقية لقياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة بالقيادة فى المجالات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وذلك لكى تتمكن التنسيقية من وضع خطة تطوير لأعضاء التنسيقية بناء على هذه الاختبارات العلمية.

وستتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهى مجموعة من الاختبارات المتقدمة جدا والتى تستخدم فى توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولى المناصب القيادية المستقبلية فى العديد من الكيانات الدولية الهامة سواء فى مجالات المال والأعمال أو فى مجالات صناعة القرار السياسى والدولي.

وشركة ويليس تاورز واتسون هى أحد أهم شركة الاستشارات عالميا ومسجلة فى بورصة نازداك ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتقوم بمساعدة عملائها حول العالم فى تحويل المخاطر إلى فرص نمو.

وتقوم الشركة بتصميم وتقديم الحلول اللازمة لإدارة المخاطر، والتأكد من استخدام مزايا الموظفين بالطرق المثلى، من تطوير المهارات والاستثمار بها، والتأكد من استخدام المصادر المتوفرة بالطرق الفضلى للمؤسسات والموظفين فيها. تندمج فلسفة الشركة ونظرتنا لبيئة الأعمال كفاءات موظفى المؤسسات ومواردها وخططها – وهى المعادلة التى ترسم عوامل أداء المؤسسات.

وقال حامد مبروك، مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر "لقد خدمنا السوق المصرى على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبرتنا الطويلة فى السوق المصرى، أدركنا الحاجة فى السوق إلى تغيير الطريقة التى تتعامل بها الجهات الإدارية مع رأس المال البشرى باعتباره المحرك الأساسى للنجاح."

وأضاف "اليوم أنا سعيد بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لمساعدتها فى انتقاء واختيار قادة المستقبل باستخدام أدوات تقييم Saville العالمية التى تستخدم فى توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولى المناصب القيادية المستقبلية".

وتعتبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أهم الكيانات السياسية فى مصر ظهرت خلال الثلاث عقود الماضية فى مصر لما تعكسه من حالة تنوع واختلاف تحت مظلة واحدة بالإضافة لقدرتها الاستثنائية على التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك الحصول على مناصب تنفيذية ومقاعد فى البرلما بغرفتيه الشيوخ والنواب.

وقال أحمد فتحى عضو مجلس النواب رئيس لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن "البروتوكول سيشكل علامة فارقة فى عملية صناعة كوادر العمل السياسى فى مصر، فلأول مرة سيتم استخدام الأسلوب العلمى فى قياس قدرات ومهارات الشباب المنخرطين فى العمل السياسى والعمل العام، وذلك لتحقيق فهم أكبر لما يمتلكوا من مواهب وقدرات ليتم توظيفها فيما بعد لخدمة الوطن فى كافة مجالات صناعة القرار."

وأضاف أنه "من المهم أن يكون لدينا أدوات علمية تستطيع فهم وتحليل قدرات القيادات الشابة، وذلك للاستخدام الأمثل لمجهودهم وحماسهم وتوظيف طاقتهم فى المكان المناسب."

وأكد فتحى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سوف تثبت كل يوم أنها هى حجر أساس فى تنمية الوضع السياسى فى مصر ونقله لمرتبة تليق بدولة بحجم وأهمية مصر، فشباب مصر هما ثروتها وسلاحها فى التنمية الشاملة وحمايتها بكل السبل.

والتنسيقية هى مظلة سياسية وتجمع شبابا ينتمون لنحو 25 حزبا سياسيا بمختلف الأيدلوجيات بالإضافة لوجود أكثر من 40 شابا من المستقلين يعملون فى السياسة ولا ينتمون لأحزاب.

وتعمل التنسيقية بفكر مختلف عن الكيانات السياسية الأخرى حيث تعمل على مدار الساعة لتقديم أوراق سياسات وخوض جولات من الحوار المجتمعى مع مواطنين فى كل المحافظات للخروج بحلول وسياسات ومشروعات لخدمة المواطن.

تأسست التنسيقية فى يونيو 2018 وبدأت بعضوية 19 حزبا و10 من الشباب السياسى، ثم اتسعت مظلتها لتضم كل الشباب المهتم بالعمل السياسى والتنمية السياسية.