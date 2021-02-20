يضم أقوى حاسوب على الصعيد الإفريقي.. إطلاق مركز بيانات بسعة تخزين 8000 تيرابايت في بنكرير

جدة - عبدالحي حسين - أطلق في مدينة بنكرير، أمس الجمعة، مركز بيانات جديد، Datacenter، هو الاول من نوعه في المملكة، ويأوي أكبر الحواسيب وأكثرها قوة في افريقيا من طرف جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ويتوفر هذا المركز، وفقا لما كشفته وزارة التربية الوطنية، على 2000 متر مربع من القاعات من التجهيزات المعلوماتية، كما يأوي المركز الحاسوب الأقوى على الصعيد الافريقي والذي تعادل طاقته الحسابية 8000 حاسوب أساسي مما يمكنه من إنجاز 3 مليون مليار عملية في الثانية، إضافة إلى ذلك تبلغ سعته التخزينية 8 آلاف تيرابات.

إلى ذلك، يشكل مركز البيانات الذي تم إطلاقه اليوم العمود الفقري لعرض الكلاود المقترح على المنظومة الوطنية والذي يضم طاقم خبراء متعددي التخصصات موجهين خصيصا لمواكبة الإدارات والمقاولات الوطنية في مجال التحول الرقمي، كما تضعه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في خدمة البحث العلمي والابتكار وخاصة النمذجة في مجالات جد واسعة من قبيل الفلاحة والطاقات المتجددة.

واحتــل هــذا الحاســوب العمــلاق، الــذي طور بشراكة مـع جامعـة كامبريـدج، الرتبـة 98 مـن حيـث قـوة الحواســب العملاقــة عــبر العالــم، محســنا بذلــك ترتيــب المغرب الذي أصبح يحتل إلى الدرجة 26 عالميا والأولى إفريقيا من حيث القدرة الحسابية متجاوزا بذلك النمسا وهونج كونج.

وشارك في إطلاق المركز، كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي إلى جانب كل من حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وادريس أعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ووالي جهة مراكش آسفي وعدة شخصيات أخرى، في حفل إطلاق مركز بيانات Datacenter)) جديد يأوي أكبر الحواسب العملاقة وأكثرها قوة في افريقيا من طرف جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.