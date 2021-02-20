هدده بالخسارة.. “الكاف” يمنح الوداد مهلة قصيرة لإيجاد ملعب لمبارة كايزر شيفس

جدة - عبدالحي حسين - منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم فريق الوداد الرباضي مهلة قصيرة لإيجاد ملعب لمبارة كايزر شيفس بعد تراجع الاتحاد المصري عن برمجها في القاهرة.

وشدد الجهاز القاري، في مراسلة للجامعة اليوم السبت، علی كون المهلة القصيرة تنتهي منتصف ليلة غد الأحد، وأن ممثل كرة القدم الوطنية مطالب بتحديد مكان المباراة لحساب عصبة الأبطال الافريقية خلال المهلة المحددة.

وأكدت المراسلة أن فشل الوداد في تحديد ملعب للمواجهة سيجعل الملف يرفع للجنة المنافسات للبث في الموضوع بإلغاء المواجهة واعتبار الوداد منهزما بهدفين دون مقابل.