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هدده بالخسارة.. “الكاف” يمنح الوداد مهلة قصيرة لإيجاد ملعب لمبارة كايزر شيفس

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محمد الشرع 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم فريق الوداد الرباضي مهلة قصيرة لإيجاد ملعب لمبارة كايزر شيفس بعد تراجع الاتحاد المصري عن برمجها في القاهرة.
وشدد الجهاز القاري، في مراسلة للجامعة اليوم السبت، علی كون المهلة القصيرة تنتهي منتصف ليلة غد الأحد، وأن ممثل كرة القدم الوطنية مطالب بتحديد مكان المباراة لحساب عصبة الأبطال الافريقية خلال المهلة المحددة.
وأكدت المراسلة أن فشل الوداد في تحديد ملعب للمواجهة سيجعل الملف يرفع للجنة المنافسات للبث في الموضوع بإلغاء المواجهة واعتبار الوداد منهزما بهدفين دون مقابل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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