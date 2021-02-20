ضمن صفقة بـ1.8 مليار دولار.. الجزائر تستعد لاستلام سرب من الطائرات الروسية المقاتلة

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الجزائر لاستلام سرب يتكون من 16 طائرة مقاتلة ثقيلة من نوع “سو 30 م ك أ فلانكر” (Su-30MKA Flanker) الروسية لتعزيز أسطولها الحربي الجوي ذي “الـ 58 طائرة” في إطار تحديث قواتها الجوية.

وأوضحت “ميليتري ووتش ماغزين”، المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات السلاح والتكنولوجيا الحربية، أن الجزائر كانت قد عقدت صفقة مع موسكو في عام 2019 تُقدر قيمتها بـ 1,8 مليار دولار لاقتناء 30 مقاتلة روسية جديدة، من بينها، إلى جانب طائرات “سو 30″، 14 طائرة ميغ 29 م (MiG-29M) متوسطة الوزن مجهزة بأحدث التكنولوجيا العسكرية الإلكترونية الروسية، والتي شرعت القوات المسلحة الجزائرية في تسلمها.

هذان النوعان من الطائرات الحربية الروسية اللذان يتعزز بهما الأسطول الجوي الحربي الجزائري تتوفر فيهما قدرات قتالية قوية جوية/جوية، وجوية/أرضية، وحتى جوية/بحرية مضادة للسفن العدوة، قادرة على استخدام عدة أنواع من الذخائر، من بينها الصواريخ المضادة للسفن من نوع (Kh-35) و (Kh-31) والصواريخ (R-77) جو/جو الموجهة بالرادار.