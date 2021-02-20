جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تأجيل الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، إلى غاية يوم الخميس 11 مارس بمدينة سطات.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن طلبات الترشيح تودع مصحوبة بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة الكائن مقرها بقطاع 11 ملتقى زنقة الرز وزنقة الرام بحي الرياض الرباط.

وأوضحت الجامعة أن الطلبات تبعث بواسطة البريد المضمون على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل أجل أقصاه يوم 03 مارس المقبل قبل الساعة الرابعة والنصف زوالا.