نشرة خاصة.. أمطار ورياح قوية مع تساقطات ثلجية هامة بعدد من أقاليم المملكة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أمطار قوية وأحيانا رعدية (ما بين 30 و50 ملم) وهبات رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، وتساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم) يومي الأحد والاثنين، بعدد من أقاليم المملكة

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن عمالات آسفي وأكدير إدا وتنان والجديدة والصويرة، وسيدي بنور ستشهد أمطارا قوية أحيانا رعدية، بمقاييس تتراوح بين 30 إلى 50 ملمتر، وذلك منذ الساعة الأولى من يوم الأحد إلى غاية الساعة الثالة زوالا، فيما يتوقع هطول أمطار محليا معتدلة وأحيانا رعدية من 20 إلى 30 ملمتر، بأقاليم أزيلال، إنزكان، أيت ملول، الحوز، الدار البيضاء، الصخيرات، تمارة، العرائش، القنيطرة، المحمدية النواصل برشيد، بن سليمان وبني ملال تارودانت، تاونات، تزنيت، تطوان، خنيفرة، سلا، شتوكة أيت بها، شفاشون، شيشاوة، مديونة، ووزان.

كما سجلت المديرية في نشرتها، أنها تتوقع تساقطات ثلجية في المناطق المترفعة ابتداءا من 1500 متر، وبمقاييس تتراوح بين 10 إلى 40 سنتميتر، طوال يومي الأحد والإثنين، بكل من شيشاوة، أزيلال الحوز، ورزازات، تنغير، بني لملا، خنيفرة، إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، تارودانت، شفشاون، الحسيمة، وتازة.

من جهة أخرى يرتقب هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها من 75 إلى 90 كلمتر بالساعة، يوم الأحد، بكل من عمالات وأقاليم، أزيلال، آسفي الجديدة، الحسيمة، الحوز، الدار البيضاء،الرشيدية، الصويرة، المحمدية، المضيق الفنيدق، الناظور، النواصر، اليوسفية، برشيد، بركان، بولمان، تارودانت، تاوريرت، تطوان، تنغير، جرادة، الدريوش، الرحامنة، زاكورة، سطات، سيدي بنور، شفشاون، شيشاوة، طنجة أصيلة، فحص أنجرة، فيكيك، مديونة، مراكش، ميدلت، وجدة أنجاد، وورزازات.