انتقل من المغرب إلى دبي.. تعاون إماراتي فرنسي يؤدي لاعتقال “حكيم بوربوح” المتهم بإدارة شكبة كبيرة للإتجار بالمخدرات

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مكتب النائب العام في مرسيليا، جنوبي فرنسا عن توقيف المدعو “حكيم بوربوح” في دبي، والذي يشتبه في أنه يدير من الخارج عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.

وأوضح المكتب، أن العملية التي جرت مساء الخميس، جاءت بناء على مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق بوربوح بتهمة “تهريب المخدرات دوليا”. وقالت النائبة العامة في مرسيليا دومينيك لورنز لوكالة فرانس برس، إن العملية نتاج “تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات العربية المتحدة”.

ووفقاً لصحيفة “لابروفانس” اليومية الإقليمية، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي عام 2014، حيث انتقل إلى المغرب، قبل أن يغادر المملكة قبل أشهر نحو دبي.

ووفقا ولسائل إعلام فرنسية، فإن بوربوح ينتمي لعائلة تورط عدد كبير من أفرادها في قضايا المخدرات، وكان شقيقه قد قتل بسلاح كلاشنيكوف في أبريل 2014 بعيد خروجه من السجن.

ورأى المحققون حينها، أنّ جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة وعائلة رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.