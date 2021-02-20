اعتبارا من الأحد.. الكويت تسمح للأجانب بدخول أراضيها

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

قالت الكويت الجمعة إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من الأحد المقبل.



وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/2/21، بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي الجمعة أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" .

أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى فسيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر"، على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

ووفقا لرويترز، قال البيان إنه يستثنى من الحجز المؤسسي (المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية) على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".