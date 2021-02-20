بريطانيا تعتزم تخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، أنه بعد شهرين من الإغلاق، سيتمكن المقيمون في دور رعاية المسنين قريبا من الاتصال بزائر منتظم.



واعتبارا من 8 مارس/آذار المقبل، سيتمكن المقيمون في دور رعاية المسنين من استقبال زيارات داخلية متكررة والإمساك بيد "شخص واحد معين"، كجزء من خارطة طريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وسيتعين على الزائر المرشح الخضوع للاختبار قبل دخول دار رعاية المسنين، كما سيتعين عليه ارتداء أدوات الوقاية الشخصية في الداخل.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه على الرغم من السماح بالإمساك باليد، سيطلب من الزوار تجنب أي اتصال وثيق.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية مات هانكوك في بيان "هذه هي الخطوة الأولى فحسب للعودة إلى حيث نريد أن نكون. نحن بحاجة للتأكد من الحفاظ على معدل الإصابة منخفضًا، من أجل السماح بزيارة أكبر خطوة بخطوة في المستقبل".

يذكر أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 115 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.