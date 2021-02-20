شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : 15 حالة وفاة و3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1108 حالات .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3158 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 368 ألفا و175 حالة.

ولفت البيان إلى أن 4298 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 356 ألفا و13 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 165 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.