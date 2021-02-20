شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة تطالب بسرعة تسليم اللقاحات للدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة التجارة العالمية بريطانيا إلى التبكير بتسليم لقاحات كورونا للدول الفقيرة. وقالت نجوزى اوكونجو ايويالا، الرئيسة الجديدة للمنظمة اليوم السبت:" لا اعتقد أن علينا الانتظار اللقاحات الفائضة حتى يتم تطعيم أناس آخرين، واعتقد أن التبرع يجب أن يتم الآن والسبب بسيط وهو أنه من مصلحة الدول الغنية بالضبط كما هو من مصلحة الدول الفقيرة أن تتساوى في الوصول إلى اللقاح".

كانت قمة دول السبع الصناعية الكبرى اتفقت أمس الجمعة على زيادة الاستثمارات في آلية "كوفاكس" المعنية بتحقيق وصول أكثر عدلا للدول الفقير إلى لقاحات كورونا.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل مساعي من أجل أن تقدم الدول الغنية من 4 إلى 5% من جرعاتها للدول الفقيرة بأسرع ما يمكن، واقترح في أعقاب القمة أن يقوم الأوروبيون والأمريكيون بتوريد 13 مليون جرعة لقاح للأطقم الطبية الافريقية بأسرع ما يمكن.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادها المبدئي لتقديم جزء من حصة بلادها في اللقاحات.