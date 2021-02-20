سرت الليبية تستعد لجلسة منح الثقة للحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مدينة سرت الليبية لاحتضان جلسة مجلس النواب المقررة بالأيام المقبلة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ومساء الجمعة، عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اجتماعًا مع أعضاء لجنة (5+5) التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني، لمناقشة ما يجب أن يتخد من ترتيبات لانعقاد جلسة مجلس النواب بمدينة سرت، بحسب بيان للجيش اطلعت عليه ”الخليج 365”.

يأتي ذلك فيما اتخذت بلدية سرت عدة إجراءات وترتيبات استعدادًا لاستقبال اجتماعات انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القادمة، بينها تشكيل ثلاث لجان، هي لجنة الخدمات، والإعلام والاستقبال.



وقالت بلدية سرت، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن رئيس مجلسها التسييري عقد اجتماعًا موسعًا، بحضور عدد من مسؤولي خدمات النظافة والكهرباء والمياه والاتصالات.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا لبحث وإعداد المقترحات فيما يتعلق بالإقامة للضيوف، وحصر المواقع المستهدفة وكافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والإنترنت والمياه وخدمات النظافة والإقامة.

من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية سرت محمد الأميل، في تصريحات إعلامية، إنه، تقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو بسرت، بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأضاف الأميل أن "مجلس النواب حجز فندقا بالمدينة من اليوم السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس".

والإثنين الماضي، عقد مجلس النواب جلسة تشاورية بمقره في طبرق شرقي البلاد، وأوصى بعقد جلسة يحدد موعدها لاحقًا بعد موافقة اللجنة العسكرية، بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة، وفقا للإعلان الدستوري.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أسباب اختيار مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، مؤكدًا أنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة الـ(5+5) العسكرية، إضافة إلى أنها لا تشكل أي خطر على أعضاء مجلس النواب.

المريمي أكد أهمية جلسة سرت الخاصة بمنح الثقة للحكومة فور تقديم تشكيلها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها والتخفيف من معاناة الليبيين.

تشكيل الحكومة

وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا.

والتقى الدبيبة، الجمعة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه سيسعى "للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا".

وشدد الدبيبة على أن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، مضيفا: "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام الدبيبة 21 يوما بدأت في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.