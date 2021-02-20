الإمارات تدعو الأطراف الصومالية لضبط النفس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، السبت، الحكومة المؤقتة وجميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.



وأكدت الإمارات دعمها لكل الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، داعية جميع الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وعبرت الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار الصومال، بما يحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

ووقعت احتجاجات حاشدة، الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر إلا أن النظام سعى لعرقلتها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.