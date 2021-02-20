لأول مرة.. صقور من سيبيريا تحظى بفرصة لبيعها في السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتفق الاتحاد السعودي للصقارة ومزارع الصقارة السيبيرية في روسيا على التعاون، وفي هذا الإطار حصلت المزارع لأول مرة على فرصة لبيع طيورها بالعلامة التجارية الروسية في السعودية.

وجاء ذلك بحسب ما صرحت به ممثلة الاتحاد العالمي للرياضات الإثنية، كريستينا كاراميشينا، لوكالة "تاس" الروسية اليوم السبت. ووفقا للمسؤولة فإن الاتفاق سيسمح للصقور التي تمت تربيتها في روسيا بالمشاركة في مسابقات ومعارض في السعودية.

وشددت كاراميشينا على أن الصقور يجري بيعها الآن بشكل أساسي في السوق السوداء، لافتة إلى أنه يجري حاليا بناء مجمع خاص لإقامة المعارض في المملكة، حيث سيتم بيع وشراء الصقور بشكل رسمي.

وأشارت المسؤولة إلى الاتفاق المبرم بين الاتحاد السعودي ومزارع الصقور في ألتاي وكراسنويارسك، ونادي الصيد "تسارسكوي بسوفوي أوخوتا"، الذي تترأسه كاراميشينا.

وممارسة الصيد بواسطة الصقور يعد تقليدا في التراث العربي، ولمدة آلاف السنين كان الصيد بالصقور جزءا لا يتجزأ من تاريخ البدو في شبه الجزيرة العربية.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز السنوي للصقارة دخل إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمشاركة 2350 طائرا جارحا في عام 2019.