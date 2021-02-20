شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ويليس تاورز واتسون: نعمل فى استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر، إن الشركة تعمل فى استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم، مضيفا: "وإننا شاكرين لاختيارنا للشراكة فى تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف حامد مبروك خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، إننا سعداء أن نرى أدوات الاختيار الحديثة لتدريب البشر، ونأمل أن نساعد فى الكثير من المجالات".

شارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب، وأدار الجلسة الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.