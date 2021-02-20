بدء مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب لتوقيع برتوكول مع شركة استشارات عالمية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

شارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، و سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والعميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ .

شركة ويليس تاورز واتسن هي شركة إستشارات رائدة عالمياً ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب، وأدار الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.