الرئيس الفرنسي ماكرون : "يجب نقل كميّةٍ من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى إفريقيا..."

اسماعيل عبد الحي - إقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 الموجودة لديها، إلى القارّة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدّة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال الرئيس الفرنسي إنه سيطرح الفكرة على إجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرًا إلى أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "توافق" على هذه المبادرة.

وأضاف ماكرون "فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة إستراتيجيّة التطعيم (في الدول الغنيّة)... إنّه لا يُبطئها أبدا" .

وكالات