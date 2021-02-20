الإمارات تدعو الأطراف الصومالية إلى ضبط النفس

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 12:45 مساءً

أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها السبت، الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.

وأكدت الإمارات دعمها لكافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، داعية كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وعبرت الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

ووقعت احتجاجات حاشدة، الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر إلا أن النظام سعى لعرقلتها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.