توقيف لاعب المنتخب المحلي 3 مباريات وتغريمه ماليا

جدة - عبدالحي حسين - قضت اللجنة المركزية للتأديب بتوقيف العربي الناجي، لاعب فريق نهضة بركان لثلاث مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 85.2 من مدونة التأديب.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة ذاتها توقيف هشام تايك، لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

وارتباطا بالموضوع، قضت اللجنة نفسها بتوقيف ياسين الذهبي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة أتليتك زمامرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

كما قررت اللجنة تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصوله علی 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.