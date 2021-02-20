اللجنة المركزية للتأديب “تصدر” عقوباتها في حق الأندية واللاعبين

جدة - عبدالحي حسين - قررت اللجنة المركزية للتأديب توقيف حمزة بوسدرة، لاعب فريق وداد تمارة، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي وداد فاس، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

وقضت اللجنة ذاتها بتوقيف عبد الله بوسلامة، لاعب فريق جمعية سلا، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سطاد المغربي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

وأوقفت اللجنة نفسها أحمد بنهمو، لاعب فريق سطاد المغربي، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

وتقرر، كذلك، توقيف هشام أيت براييم، لاعب فريق أولمبيك الدشيرة، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد تواركة، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب، وتوقيف عبد الحق ناصيري، مرافق فريق شباب بنجرير لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 3000 ألف درهما لاحتجاجه على الحكمة التي قادت المباراة التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

وتقرر تغريم فريق سطاد المغربي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا، وكذا تغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري للخميسات.