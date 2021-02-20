الحكومة تقدم الثلاثاء مشاريع قوانين انتخابات 2021 بالبرلمان

جدة - عبدالحي حسين - تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية والعامة الثلاثاء المقبل، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما سيعرض في الاجتماع ذاته، مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويرتقب أن تتم دراسة هذه القوانين الأربعة المتعلقة بالانتخابات المقبلة في اليوم الموالي (الأربعاء)، وهو الأمر الذي يبين أن هناك استعجالا من المجلس لتمرير هذه القوانين في خطوة تبين أن هناك رغبة لحسم الترتيب للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها البلاد خلال العام الجاري.