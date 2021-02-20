سعر بتكوين يحقق رقما قياسيا جديدا ويقفز إلى 55 ألف دولار

جدة - عبدالحي حسين - وصل سعر بيتكوين، العملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية، أمس الجمعة 19 فبراير، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وأظهر تداولات امس الجمعة، أن عملة بيتكوين اخترقت لأول مرة حاجز الـ55 ألف دولار أمريكي.

وعلى منصة “بينانس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ارتفع حجم تداول بيتكوين بنسبة 6.2 بالمائة إلى 55.180 دولار.

وكانت عملة بيتكوين قد تجاوزت حاجز 55 ألف دولار، وفقًا لبوابة “كوين ماركت كاب” الاقتصادية، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، والتي رصدت أيضا أن سعر بيتكوين يرتفع الآن بنسبة 6.5 في المئة إلى 55200 دولار.