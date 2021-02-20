شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات رسمية تكشف إحصائيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أظهر إحصاء وفقا لـ"رويترز" أن ما يزيد على 110.54 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و550870.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووفقا للعين كشف تقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

أطلقت نيوزيلندا، السبت، حملة التطعيم ضد كورونا لكنها اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه خطوة صغيرة في المعركة الطويلة ضد الجائحة.

وقال آشلي بلومفيلد، كبير مسؤولي الصحة في نيوزيلندا إن "هذه هي بداية ما يمكننا أن نسميه فصلاً جديداً ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه".

وأشيد على نطاق واسع بتعامل البلاد مع الجائحة فهي لم تسجل سوى 26 وفاة بالفيروس من أصل عدد سكانها البالغ خمسة ملايين نسمة.

وتنطلق الحملة بتلقيح عناصر جهاز الهجرة وموظفي مراكز الحجر الصحي والنقل الجوي والأشخاص الذين يعيشون معهم.

وكان لقاح "فايزر/بيونتيك" أول طعم تعتمده السلطات الصحية النيوزيلندية.

ويبدأ برنامج التطعيم الذي سيتسع تدريجياً ليشمل بقية السكان، بعد أيام على رفع السلطات إغلاقاً في أوكلاند استمر 3 أيام.

لا تزال حالات دخول المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس كورونا في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض، لكن الأعداد اليومية لحالات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في أول ذروتين للوباء في ربيع وصيف 2020.

ومع تسجيل 2558 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ارتفع إجمالي وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 493098 ، وفقًا لأحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز"

وانخفض متوسط الوفيات المرتبطة بالفيروس على مدار 7 أيام إلى أقل من 2000 وفاة للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر/كانون الأول، وكان متوسط الوفيات أعلى من 3000 قبل أسبوعين. وتم تسجيل انخفاض حاد في الوفيات اليومية في ولاية تكساس.

وفي الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 69172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل الإجمالي الوطني إلى 27 مليوناً و895 ألفاً و987 إصابة.

ومقارنة بذروة على الصعيد الوطني بلغت 314093 حالة سجلتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 8 يناير/كانون الثاني 2021، انخفض العدد اليومي للحالات بنحو 70%.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 857 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 178965 .

وتقول بيانات الوزارة إن المكسيك سجلت أيضاً 7829 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي مليونين و30491 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و378883 بعد تسجيل 9164 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضاً أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67696 بعد تسجيل 490 حالة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة نزولاً من 656 إصابة و51 وفاة الخميس.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، هو 176943 حالة من ضمنهم 136889 حالة تم شفاؤها، و10250 حالة وفاة".