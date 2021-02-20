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مقتل 21 من داعش بقصف روسي بسوريا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة.

 

واستهدفت الغارات الروسية مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في حلب وحماة والرقة وباديتي ديرالزور وحمص، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وارتفعت حصيلة قتلى عناصر التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعاً في الضربات الجوية، يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يضطر الروس إلى شن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية، بحسب المرصد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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