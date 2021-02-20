محكمة استئناف موسكو تؤيد الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أيّدت محكمة استئناف موسكو اليوم السبت الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" حضر الجلسة.



وخفّض القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض المناهض للفساد الذي سيتعيّن عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.