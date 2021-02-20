شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة روسية ترفض طعن المعارض نافالني على الحكم بسجنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسر المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم السبت استئنافا قدمه طعنا على حكم بسجنه لأكثر من ثلاث سنوات يقول إن له دوافع سياسية. لكن محكمة بالعاصمة موسكو قضت بتقليل مدة الحكم ستة أسابيع. وكان الحكم الأصلي يقضي بسجن نافالني ثلاث سنوات وستة أشهر. ومع احتساب الوقت الذي قضاه رهن الاحتجاز في المنزل فإن الفترة تصل إلى حوالي سنتين وثمانية أشهر. وفي أثناء محاكمة اليوم، طلب نافالني من القاضي الذي ينظر في الاستئناف إطلاق سراحه. وسُجن نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في الثاني من الشهر الحالي بتهمة انتهاك شروط إخلاء سبيله، وهي تهمة وصفها بالملفقة. وندد الغرب بالقضية ويبحث حاليا فرض عقوبات على روسيا.