مدير الاستخبارات العسكرية يكشف تفاصيل جديدة عن العملية الامنية في الطارمية (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - اكد مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري، اليوم السبت، مقتل 5 قياديين بتنظيم داعش الارهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد.



وقال المعموري للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات دقيقة من احد المصادر الداخلية داخل منطقة الطارمية تفيد بان هناك مضافة داعشية جديدة ستفتح في احد بساتين المنطقة حيث تمت متابعة الهدف من 3 ايام الى 4 ايام وبالتعاون مركز استخبارات قيادة عمليات بغداد والقطاعات الماسكة للارض وفي اخر وقت تم نصب كمين للمجرمين وتم اختراقهم وضربهم ضربة قوية من خلال قطاعاتنا الماسكة وتم قتل 5 قياديين بتنظيم داعش الارهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد".



واضاف ان "القياديين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية داخل العاصمة بغداد".