محكمة استئناف موسكو تؤيد الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن

وخفّض القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض المناهض للفساد الذي سيتعيّن عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيّدت محكمة استئناف موسكو اليوم السبت الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" حضر الجلسة.

محمد يوسف

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