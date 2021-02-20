شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة إرهابيين واثنين من «الحشد العشائري» شمال بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، مقتل خمسة إرهابيين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان، إنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية، وتمكنت من قتل خمسة منهم».

وأضاف أن «العملية أسفرت أيضاً عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي، وما زالت عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة».