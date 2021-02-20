شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ 3 شبان لإدانتهم بجرائم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قضت جنايات أبوظبي، السبت، بالسجن المؤبد على 3 شبان لإدانتهم بجرائم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها، كما تضمن الحكم الإدانة بتهم إتلاف سيارة شرطة وتعاطي المؤثرات العقلية.

كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول م.م عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم. وعن جريمتي صدم دورية الشرطة وإتلاف سيارة الدورية للارتباط بالحبس لمدة سنة. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريمه ثلاثين ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم. وبمعاقبة المتهم الثاني س.م عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم. كما أدانت المتهم الثالث ع.س عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف درهم.