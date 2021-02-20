شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محاور فى مبادرة "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بوعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين المستوى المعيشى للمواطن، وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن في مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروع، فى مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، والى جانب تحسين الخدمات كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن التدخلات فى القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف أيضا العديد من الأنشطة للإرتقاء بوعى المواطن نرصد أبرزها :

- تنظيم قوافل طبية لخدمة 2 مليون أسرة ضمن المبادرة.

- إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر لها

- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية"

- تنفيذ برامج توعية مكثفة عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين .

- إنشاء مدارس مجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.



- شراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي.

- تحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد.

- الوصول لـ4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة.

- تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل