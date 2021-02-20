عبدالله بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه اليمن وحريصون على التعاون مع السودان

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.



وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن ودعمها للشعب اليمني الشقيق في كافة الظروف.