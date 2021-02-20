الرئيس الأمريكي يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل "كوفاكس" لتوزيع لقاحات كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلن البيت الأبيض، ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول السبع بدفع 4 مليارات دولار لتمويل "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل عادل بين مختلف دول العالم.



وقال البيت الابيض في بيان له" سيعلن الرئيس بايدن ،اليوم، في قمة مجموعة السبع، عن خطوات ملموسة لتحسين صحة وسلامة الأمريكيين من خلال حماية السكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان" أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة أولية بقيمة 2 مليار دولار لتحالف (جافي) لتطوير اللقاحات بين القطاعين العام والخاص والذي ينسق مشروع "كوفاكس".

وذكر مسؤول كبير في البيت الابيض، انه سيفرج عن الدفعة الأولى وقدرها مليارا دولار "بسرعة كبيرة" فيما سيُفرج عن المليارين الباقيين تدريجياً على مدار العامين الحالي والمقبل.

ويهدف "كوفاكس" إلى توفير اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد خلال هذا العام لنحو 20 بالمائة من سكّان حوالى 200 دولة ومنطقة تتبع هذا البرنامج.