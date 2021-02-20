بحلول 2030.. المملكة السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أكد مسؤول سعودي أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل.



وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، السبت، إن استثمارات المملكة في الصناعات العسكرية يأتي في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، وفق رؤية السعودية 2030.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بأبوظبي "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالسعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير".

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

وتعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021"، تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"، وذلك من خلال الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة عدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعاً تحت مظلته عدداً من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير/شباط الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.