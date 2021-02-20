بإجراءات جديدة..الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلنت الكويت أمس الجمعة السماح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم غد الأحد.



وكشفت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم غد الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورنا .

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أمس الجمعة بأن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة «7» أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وقال البيان إنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية»على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما .

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر".