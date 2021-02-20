صنعاء.. المليشيا تغلق عدداً من المساجد في وجوه المصلين بسنحان

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من المساجد في مديرية سنحان، لإجبار المصلين على سماع خطبتي الجمعة في مساجدهم، والتي يتم فيها التحريض والتعبئة للقتال بمزاعم "الجهاد والدفاع عن الوطن والعرض والشرف".



وذكرت مصادر محلية، أن قيادات حوثية من أهالي مديرية سنحان في محافظة صنعاء قاموا، اليوم، بإغلاق عدد من المساجد في المديرية؛ لإجبار المصلين على سماع خطبتي الجمعة في المساجد التي يعين الحوثيون خطباءها.

وأضافت المصادر، أن الحوثيين حاولوا إجبار المصلين على سماع خطبتي الجمعة لدى الخطباء المحسوبين عليهم، بعد ترك المصلين للصلاة في هذه المساجد، بسبب تحريض الخطباء الحوثيين وخوفاً على أولادهم من الفكر الحوثي الذي يركز على نهب أموال الناس تحت مسميات الخمس، ويستعبد الناس من خلال الترويج لفكرة الولاية.

وأكدت المصادر، أنه تم إغلاق أكثر من مسجد في شرق سنحان، جنوب العاصمة، منها جامع العولقي، وجامع بيت الضنين، وجامع مقولة، وغيرها من الجوامع التي كانت تمتلئ بالمصلين.

وأشارت إلى أن المساجد التي بها خطباء حوثيون كانت، أمس، خالية من المصلين، وهو ما جعلهم يغلقون المساجد الأخرى بأقفّال كبيرة، ويحذرون الخطباء والقائمين عليها من مغبة فتحها، وهو ما تسبب في ترك المصلين للمساجد وإقامة الصلاة في منازلهم، وآخرون أقاموا الصلاة بين الأشجار، وهو ما جعل العناصر الحوثية تفرقهم.