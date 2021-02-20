حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة التي اطلع عليها "اليمن العربي"، أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع تشكل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهيرة. ومن المحتمل تشكل الضاب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع وتعز).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على سواحل الجنوبية والشرقية والغربية، الرياح معتدلة السرعة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب مثيرة للأتربة والرمال و أقصى سرعة لها 18عقدة.

ولفتت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة الى غائمة جزئيا ومغبرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهئية لهطول امطار خفيفة|، الرياح شمالية شرقية الى شرقية تصل اقصى لها 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية :

1-كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.

2. الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

3.مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للغبار لما له من أضرار على الصحة العامة.