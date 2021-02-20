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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

استقرت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي  أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                       ريال يمني                       دولار

 

الذهب عيار 24      50533 ريالًا                  58.76$

 

الذهب عيار 22      46319ريالًا                   53.86$

 

الذهب عيار 21      44221ريالاً                  51.42$

 

الذهب عيار 18    37900 ريال                    44.07$

 

أوقية الذهب     1553485ريالاً                1827.63$

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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