شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحاكم المعارض نافالني مرتين في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني أمام المحكمة مرتين في يوم واحد اليوم السبت في قضيتين منفصلتين انتقدهما ووصفهما بأن دوافعهما سياسية.

وفي الصباح، بدأت محكمة في موسكو النظر في استئنافه ضد الحكم الذي صدر مؤخرا بحقه بالسجن لسنوات.

وفي بداية جلسة الاستماع بدا نافالني في حالة مزاجية جيدة، بحسب ما ذكره صحفيون من داخل قاعة المحكمة.

وأشار نافالني إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وصفت الأسبوع الجاري سجنه بـ"غير القانوني" وأمرت بالإفراج عنه. ورد القاضي بالقول: "سوف نناقش هذا لاحقا".

وفي وقت لاحق من اليوم، تستمر محاكمة منفصلة في نفس المحكمة في اتهام نافالني بإهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذي ظهر في مقطع فيديو يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين. ومن المتوقع صدور حكم في القضية اليوم السبت.