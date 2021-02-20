شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محادثات بين الهند والصين بشأن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري كبار القادة العسكريين من الهند والصين محادثات اليوم بشأن مزيد من فض الاشتباك بين قوات البلدين عند نقاط الاحتكاك على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وتجرى المحادثات في موقع مولدو على الجانب الصيني من خط السيطرة الفعلية، وهو حدود غير رسمية متنازع عليها، وذلك بعد يوم من إكمال سحب الجانبين للقوات والمدفعية على طول ضفاف بحيرة بانجونج تسو، بحسب مصادر بالجيش الهندي.

كانت الهند والصين دخلتا في مواجهة خطيرة في شهر مايو الماضي على طول خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ الجبلية بالهيمالايا.

ووقعت حادثة قتال بالأيدي في شهر يونيو أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين. وأعقب ذلك حشد كبير للقوات والمدفعية من الجانبين.

وشهدت عدة جولات من المحادثات انفراجة في وقت سابق الشهر الجاري، باتفاق على انسحاب تدريجي للقوات.