شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتيك : سعر لقاح كورونا يتراوح بين 15 إلى 30 يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أوجور شاهين، مؤسس شركة بيونتيك الدوائية الألمانية أن شركته وشريكتها فايزر الأمريكية عرضتا على جميع الدول الصناعية لقاحهما المشترك المضاد لكورونا بسعر يتراوح بين 15 إلى 30 يورو في صيف .2020

وأضاف شاهين إنه تم حساب نموذج السعر في يوليو الماضي لكل الدول الصناعية التي ستطلب كميات كبيرة من اللقاح.

وأضاف:" في الثاني والعشرين من يوليو الماضي وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة بناء على المعايير الجديدة وقد أسفر العقد عن سعر 50ر19 دولار، وحصلت كل الدول الصناعية بعد ذلك على نفس السعر".

كانت المفوضية الأوروبية ضمنت الخريف الماضي بموجب عقد إطاري الحصول على 300 مليون جرعة مبدئيا من لقاح بيونتيك/فايزر، غير أن السعر ظل سرا.