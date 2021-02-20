عملية نوعية بـ"ديالى" العراقية.. مقتل انتحاري واعتقال 3 دواعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العراق، السبت، قتل انتحاري واعتقال 3 إرهابيين بينهم ممول رئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ديالى شرقي البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية العراقية: "بإشراف وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبقيادة العميد علي السوداني مدير استخبارات ديالى، تم تنفيذ عملية نوعية لضرب مضافات داعش الارهابية في منطقه زور خانقين" بالمحافظة.

وأضافت الوكالة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه "تمت محاصرة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وقتله، وإلقاء القبض على 3 إرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات إجرامية ضد المواطنين والقوات الأمنية".

ولفت البيان إلى أن أحد المعتقلين "الممول الرئيسي لعصابات داعش في منطقة باهيزه"، مشيرا إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وايداعهم التوقيف لعرضهم على القضاء تمهيدا لمحاكمتهم".

ومنذ نحو شهر، تكثف القوات العراقية من حملات الملاحقة لفلول تنظيم داعش، وذلك عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة الطيران في العاصمة بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

أسفرت عملية عسكرية حملت عنوان "ثأر الشهداء"، غداة التفجير، عن اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قيادات لـ"داعش".

وأطلقت السلطات الأمنية العراقية عملية "أسود الجزيرة"، بعد أيام من حملة "ثأر الشهداء"، استهدفت مطاردة عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق غربي العراق.

وتمكن داعش، عقب خسارته المدن التي احتلها في يونيو/ حزيران 2014، من إعادة تنظيم صفوفه مجدداً، ومواصلة هجمات تهدد أمن البلاد.

واعتمد التنظيم، منذ مطلع 2020، على المناطق المفتوحة والصحراوية، لنشر مسلحيه واستخدامها قواعد وملاذات لصعوبة السيطرة عليها أمنياً .