مقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخرون في 3 انفجارات متتالية تهز كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخرون في 3 انفجارات متتالية هزت أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول السبت.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز إن الانفجارات ناجمة عن قنابل مغناطيسية، وكانت مربوطة في مركبات.

وأضاف المتحدث أن الضحايا كانوا مدنيين وأفرادا من قوات الأمن الأفغانية، مشيرا إلى أنه يجرى التحقيق في الحوادث، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكل يومي في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.

وتستمر الهجمات الدموية التي تنفذها حركة طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان، على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومسلحي الحركة.

وأعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخرا أن طالبان هي المسؤولة "بشكل واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن "مستوى العنف في أفغانستان مرتفع جدا"، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو/أيار.

وتنفي طالبان مسؤوليتها عن أعمال العنف التي تصاعدت حدتها في وقت تتعثّر فيه مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وتقول إن جماعات إرهابيه أخرى تتحمل مسؤولية العنف، لكنّ الجنرال ماكنزي ألقى باللوم عليها مباشرة.