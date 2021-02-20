شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مؤتمرا لتوقيع برتوكول مع شركة استشارات عالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة إستشارات رائدة عالمياً ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب، وأدار الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.